"O Governo falhou na resposta à pandemia. Os números da covid-19, desde o dia em que começou a intervenção até hoje, estão a disparar e isso está relacionado com a forma como o Governo respondeu, sobretudo a falta de medidas concretas para colocar as famílias realmente em casa", declarou Adriano Nuvunga, coordenador do FMO, à margem da conferência "Resposta à Covid-19 com Contas Certas".

Para Nuvunga, o Governo moçambicano devia ter apoiado as famílias vulneráveis para garantir que realmente ficavam em casa, considerando que as pessoas foram à rua para garantir sustento, o que fez com que os números disparassem.