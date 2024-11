Em igual período de 2023, a Melco, com quatro casinos no território, registou lucros de 94,7 milhões de dólares (88,7 milhões de euros), indicou a companhia, num comunicado enviado à bolsa de valores de Nova Iorque.

As receitas operacionais do grupo, entre julho e setembro, foram de 1,18 mil milhões de dólares (1,08 mil milhões de euros), subindo 16% comparativamente ao terceiro trimestre do ano passado, em que registou 1,02 mil milhões de dólares (935 milhões de euros), indicou a empresa de Lawrence Ho, filho do falecido magnata do jogo Stanley Ho.

"O aumento do total das receitas operacionais deveu-se sobretudo a um melhor desempenho em todos os segmentos de jogo e nas operações não-jogo, devido à contínua recuperação do turismo em Macau durante o terceiro trimestre do ano", assinalou.

Nos primeiros dez meses do ano, os casinos de Macau registaram, em termos de receita bruta acumulada, um aumento de 28,1% em relação ao ano anterior, com um total de 190,14 mil milhões de patacas (cerca de 21,08 mil milhões de euros) contra 148,45 mil milhões de patacas (cerca de 17,04 mil milhões de euros) entre janeiro e outubro de 2023.

Capital mundial do jogo, Macau é o único local na China onde o jogo em casino é legal. Operam no território seis concessionárias, MGM, Galaxy, Venetian, Melco, Wynn e SJM, cujo contrato de concessão para os próximos dez anos entrou em vigor a 01 de janeiro de 2023.

