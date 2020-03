Operadora de jogo Wynn doa 234 mil euros de desinfetante a PME de Macau A operadora de jogo Wynn, que explora dois casinos em Macau, anunciou hoje que vai doar desinfetante para as mãos no valor de dois milhões de patacas (234 mil euros), no âmbito do combate à covid-19. economia Lusa economia/operadora-de-jogo-wynn-doa-234-mil-euros-de_5e78a6249d64b9194ad68f35





"A Wynn encomendou mais de dois milhões de patacas de desinfetante para as mãos a fornecedores locais. Com o apoio da Câmara de Comércio de Macau, espera-se que estes materiais cheguem (...) às PME [pequenas e médias empresas] locais" entre 23 de março e 17 de abril. Espera-se que esta iniciativa beneficie mais de 13 mil PME, salientou a operadora.

"Em resposta ao apelo do Governo da RAEM [Região Administrativa Especial de Macau] para estimular o consumo interno e impulsionar a economia local, a Wynn também planeia alocar recursos para ajudar as PME locais através de promoções e 'marketing online'", de acordo com o comunicado.

A mesma entidade prometeu cooperar com a Câmara de Comércio de Macau para estimular o consumo de curto prazo no território, de forma a garantir a estabilização do emprego e a confiança do mercado, acrescenta-se na mesma nota.

Capital mundial do jogo, Macau é o único local na China onde o jogo em casino é legal. Operam no território seis concessionárias: Sociedade de Jogos de Macau, fundada pelo magnata Stanley Ho, Galaxy, Venetian (Sands China), Melco Resorts, Wynn e MGM.

Os casinos fecharam 2019 com receitas de 292,46 milhões de patacas (cerca de 32,43 milhões de euros), menos 3,4% do que no ano anterior.

Os números oficiais apontam para uma quebra de 95% no número de visitantes em fevereiro e de receitas dos casinos em cerca de 90%. O Governo de Macau prevê uma perda para metade das receitas no jogo este ano.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 324 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 14.300 morreram.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

JMC // VM

Lusa/Fim