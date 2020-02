Operadora de jogo Melco Resorts com aumento de lucros líquidos de 9,7% em 2019 A operadora de jogo Melco Resorts & Entertainment, com quatro casinos em Macau, divulgou hoje lucros líquidos de 373,2 milhões de dólares (345,6 milhões de euros) em 2019, mais 9,7% do registado em 2018. economia Lusa economia/operadora-de-jogo-melco-resorts-com-aumento_5e4e9791ab112512a5b4081a





Em comunicado, o grupo liderado por Lawrence Ho, filho do magnata do jogo de Macau Stanley Ho, apontou ainda um lucro operacional de 747,7 milhões de dólares (692,3 milhões de euros) em 2019, comparado com 613,4 milhões de dólares (568 milhões de euros) alcançados no ano anterior, representando um aumento de 22%.

O EBITDA ajustado (resultados antes de impostos, juros, depreciações e amortizações), em 2019 foi de 1,69 mil milhões de dólares (1,56 mil milhões de euros), comparado com os 1,49 mil milhões de dólares (1,38 mil milhões de euros) registados em 2018.

O grupo, que contempla ainda casinos nas Filipinas e no Chipre, obteve de janeiro a dezembro de 2019 receitas operacionais de 5,74 mil milhões de dólares (5,32 mil milhões de euros), mais 550 milhões de dólares (509 milhões de euros) que em 2018.

Em 2019, os casinos em Macau obtiveram receitas de 292,46 milhões de patacas (cerca de 32,43 milhões de euros), menos 3,4% do que no ano anterior.

MIM // JH

Lusa/Fim