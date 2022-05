A operadora de casinos de Macau quase duplicou as perdas, em comparação com o mesmo período de 2021, apesar de as receitas do jogo terem caído apenas 2,6%.

A SJM, fundada pelo já falecido magnata do jogo Stanley Ho e que opera 23 dos 42 casinos em Macau, já contabilizara um prejuízo de 4,1 milhões de dólares de Hong Kong (500 milhões de euros) em 2021 e de três mil milhões de dólares de Hong Kong (360 milhões de euros) em 2020.

Balanços que contrastam com os ganhos registados no ano pré-pandémico de 2019, quando a operadora apresentou lucros de 3,2 mil milhões de dólares de Hong Kong (390 milhões de euros).

Capital mundial do jogo, Macau é o único local na China onde o jogo em casino é legal.

Operam no território três concessionárias: Sociedade de Jogos de Macau, Galaxy, Wynn, e três subconcessionárias, MGM, Venetian e Melco.

JMC // VM

Lusa/Fim