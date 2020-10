A empresa de excursões Barracuda Tours começou a operar no arquipélago há cerca de 30 anos, com a primeira operação 'charter' oriunda do mercado português, por iniciativa do operador Abreu, também pioneiro na programação de viagens turísticas para Cabo Verde nos mercados de Portugal e Espanha.

Em declarações à agência Lusa, Ernesto Simões Carneiro, fundador e gerente da empresa, lembrou que na altura havia apenas dois hotéis na ilha do Sal com caraterísticas para receber turistas: Morabeza e Belorizonte.