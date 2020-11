Segundo um relatório estatístico do Banco de Cabo Verde (BCV) sobre o sistema de pagamentos do país, a rede interbancária cabo-verdiana, denominada vinti4 e que envolve nomeadamente Caixas Automáticas (CA/ATM) e Terminais de Pagamento Automático (TPA/POS), registou em setembro 2.732.530 operações, que movimentaram 7.325 milhões de escudos (65,8 milhões de euros).

Comparativamente aos meses anteriores, as operações processadas através da rede vinti4, com cartões nacionais e internacionais, decresceram 1,2% em quantidade e 3,4% em valor em relação ao mês de julho. Face a agosto, as quedas foram de 3,7% em quantidade e 0,9% em valor, segundo o relatório do BCV, consultado hoje pela Lusa.