As duas entidades "assinaram um acordo-quadro para fortalecer a cooperação para o desenvolvimento nos países membros da União Monetária e Económica da África Ocidental (UMEAC)", que inclui Benim, Burkina Faso, Costa do Marfim, Guiné-Bissau, Mali, Níger, Senegal e Togo, lê-se num comunicado hoje divulgado em Viena.

"O acordo foca-se no aumento do envolvimento e na transmissão de conhecimentos entre as duas instituições e garante mais cooperação no cofinanciamento de projetos do setor privado e público, bem como apoia o comércio internacional e a integração regional", aponta-se no comunicado, que afirma que o acordo "permite ao Fundo da OPEP e ao BDOA juntar forças para mitigar diretamente o impacto negativo da covid-19 na atividade económico nos países da África Ocidental".

"O conhecimento global do Fundo da OPEP, em combinação com a forte presença regional do BDOA, posiciona as duas instituições para ajudar a região a ultrapassar os impactos da pandemia e melhorar a competitividade no contexto da economia global", comentou o diretor-geral do Fundo, Abdulhamid Alkhalifa, citado no comunicado.

As duas entidades já colaboraram desde 1983 e financiaram 25 projetos nos setores público e privado, tendo o Fundo já feito três empréstimos ao BDOA para apoiar projetos nesta região africana.

