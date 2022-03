António Henriques da Silva falava na abertura do Fórum Empresarial UE-Angola, que decorre na capital belga.

Desde 2018, 11 países da União Europeia (Bélgica, França, Alemanha e Portugal) registaram projetos na AIPEX, acima de 10 milhões de dólares (9 milhões de euros), adiantou o responsável da AIPEX.

O presidente da administração realçou o impacto positivo da Janela Única de Investimento, plataforma da AIPEX que possibilita aos investidores registar os seus projetos e possibilita acesso remoto aos serviços da administração pública, entre outras condições que têm sido criadas para melhorar a atratividade do país.

Políticas fiscais que favorecem a competitividade, trajetória ascendente nas infraestruturas, aumento da participação de Angola em acordos internacionais centrados na resolução de litígios com investidores, programas de privatização e apoio à diversificação económica, luta contra a corrupção e impunidade foram alguns dos fatores que associou à melhoria do ambiente de negócios do país.

A embaixadora da União Europeia (UE) em Angola, Jeannette Seppen, salientou que este primeiro Fórum Empresarial, que reúne 800 participantes, entre os quais uma delegação angolana de alto nível e 20 executivos de topo das principais empresas europeias, sinaliza a confiança nas reformas empreendidas em Angola.

Com a previsão de Angola sair, em 2022, de um ciclo recessivo de seis anos e com o preço do petróleo a subir "haverá mais fundos para reduzir a dívida substancialmente, para investimento em infraestruturas, para gasto social em saúde e educação", realçou a responsável europeia, desejando que o executivo angolano não diminua o empenho reformista que continua a dar passos no sentido da "necessária" diversificação da economia.

"Que o incremento das receitas seja uma alavanca poderosa para apoiar e acelerar a mudança estrutural da economia Angolana. Que sejamos, todos, capazes de aprender dos erros do passado", exortou.

O evento enquadra-se na iniciativa Global Gateway, uma estratégia que foi discutida e aprofundada na recente cimeira União Africana-União Europeia, e que visa mobilizar investimentos no desenvolvimento de infraestruturas em todo o mundo.

Entre 2021 e 2027, a Equipa Europa, ou seja, as instituições da União Europeia e os seus Estados-Membros em conjunto mobilizarão até 300 mil milhões de euros de investimentos em áreas como a digitalização, clima e energia, transporte, saúde, ensino e pesquisa.

RCR // LFS

Lusa/fim