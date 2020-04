ONG sugere que Presidente moçambicano "vá buscar" o dinheiro das dívidas ocultas para fazer face à Covid-19 no país O Centro para Democracia e Desenvolvimento (CDD), uma ONG moçambicana, sugeriu hoje que o executivo moçambicano vá buscar o valor das dívidas ocultas para financiar ações de proteção social as empresas e famílias face à Covid-19. economia Lusa economia/ong-sugere-que-presidente-mocambicano-va_5e8b34162af29a198bbb3331





"O CDD aconselha o Presidente [Filipe Nyusi] a ir buscar o dinheiro das dívidas ocultas para financiar as ações necessárias para a proteção social das empresas e das famílias moçambicanas durante este período de grandes dificuldades económicas", lê-se numa nota do CDD enviado hoje à imprensa.

Em causa estão as dívidas ocultas do Estado moçambicano de mais de 2,2 mil milhões de dólares (2 mil milhões de euros), contraídas à margem da lei, entre 2013 a 2014, em forma de crédito junto das filiais britânicas dos bancos de investimentos Credit Suisse e VTB pelas empresas estatais moçambicanas Proindicus, Ematum e MAM, acentuando uma crise financeira que levou Moçambique a entrar em incumprimento no pagamento aos credores internacionais ('default') e consequente afastamento dos mercados financeiros internacionais.