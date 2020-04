ONG moçambicana pede ambiente de liberdade para jornalistas em Cabo Delgado O MISA - Instituto para a Comunicação Social da África Austral pediu hoje um ambiente de liberdade para a imprensa em Moçambique, após a retenção de um jornalista em Cabo Delgado durante uma operação das autoridades. economia Lusa economia/ong-mocambicana-pede-ambiente-de-liberdade_5e970d35b6a5ae6ccfe6b2c7





O ramo moçambicano da organização não-governamental (ONG) Media Institute of Southern África instou, em comunicado, "as autoridades do Governo para que usem todos os meios para permitir que os jornalistas trabalhem em ambiente de liberdade".

O MISA Moçambique condenou a retenção, na terça-feira, por mais de três horas, do jornalista Hizdine Achá, do canal televisivo STV, alegadamente por ter fotografado o trabalho dos agentes durante uma operação na capital provincial de Cabo Delgado.