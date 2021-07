Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Pharol adianta que a Oi informou que na quarta-feira realizou-se no juízo de recuperação judicial a audiência para abertura de propostas fechadas apresentadas no âmbito da alienação parcial da InfraCo.

"Durante a audiência, verificou-se a existência de apenas uma proposta fechada para aquisição parcial da UPI InfraCo, a qual foi apresentada, em conjunto, por Globenet Cabos Submarinos S.A. e BTG Pactual Economia Real Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia nos exatos termos e condições da proposta vinculante para aquisição" da empresa divulgada em 12 de abril.

"Em razão da apresentação da única proposta fechada para aquisição parcial da UPI InfraCo, o juízo da recuperação judicial homologou a proposta das proponentes como vencedora do procedimento competitivo (...), após as manifestações favoráveis do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e do administrador judicial", refere a operadora brasileira.

Assim, será celebrado com a Globenet e BTG o respetivo contrato de compra e venda de ações, "ficando a efetiva conclusão da transferência de ações de emissão da SPE InfraCo sujeita ao cumprimento das condições previstas em tal contrato, entre as quais a anuência prévia da Agência Nacional de Telecomunicações -- Anatel e a aprovação da operação de alienação parcial da UPI InfraCo pelo Conselho Administrativo de Defesa Económica -- CADE".

