OE2020: Governo planeia alargar vigência das tarifas reguladas da eletricidade O ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Matos Fernandes, afirmou hoje que o Governo planeia alargar o período de vigência das tarifas reguladas da eletricidade.





Fonte do Ministério do Ambiente admitiu posteriormente à Lusa que o período de vigência vai ser alargado por três anos.

A data estabelecida para o fim das tarifas reguladas no mercado de eletricidade é 31 de dezembro de 2020. Porém, em resposta a uma pergunta do PCP, no parlamento, em Lisboa, Matos Fernandes admitiu o adiamento desse prazo.

O governante falava na audição conjunta nas comissões parlamentares de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, da Agricultura e Mar, e do Ambiente, Energia e Ordenamento do Território, no âmbito da apreciação na especialidade do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020).

