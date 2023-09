O governante falava no final de uma reunião do Conselho de Concertação Social dedicada ao OE, na Praia.

Segundo referiu, o alargamento do Rendimento Social de Inclusão foi um "acordo consensual" e está integrado num dos pilares do orçamento, que é "a proteção dos mais vulneráveis".

"Vamos continuar com um programa forte de inclusão positiva", prometeu, referindo outro objetivo: "que todos aqueles que reúnem os requisitos, possam ter acesso à pensão social do regime não contributivo".

Ao nível da educação, Olavo Correia destacou o objetivo de "progressivamente, até 2026, garantir condições para que todas as crianças em Cabo Verde possam frequentar o pré-escolar, independentemente dos recursos dos pais, e desde cedo poderem começar um processo que educação de qualidade".

Uma medida com benefícios "não só para as crianças, mas também para as mulheres".

"Temos a ambição de eliminar a pobreza extrema até 2026", pelo que, o OE deve estar alinhado com esse objetivo, concluiu.

