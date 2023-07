"Esta obra vai ser lançada a muito curto prazo, nos próximos meses, para ter início no ano de 2024. Este troço tem um investimento de cerca de 130 milhões de euros e o prazo de obra estará elencado no concurso", disse João Azevedo, que é também vereador na Câmara Municipal de Viseu.

Ainda segundo o deputado, "mal se inicie este troço, o Governo vai preparar o modelo e a possibilidade de fazer o novo troço", incluindo Penacova -- Santa Comba.

"O primeiro troço a ser realizado vai ser entre Viseu e a zona da ponte da barragem da Aguieira, são cerca de 27,2 quilómetros, num perfil totalmente de autoestrada, duas vias para cada lado, naquilo que é o maior investimento, através de Orçamento do Estado, em Portugal, em faixas rodoviárias", adiantou.

A ligação entre Viseu e Santa Comba Dão tem a "maior sinistralidade nesta via, ou seja, o critério e a opção para iniciar ali tem muito a ver com isso", com "a decisão de o Estado português ir ao encontro da proteção e defesa" dos cidadãos, acrescentou.

Na segunda-feira, o presidente da Câmara de Viseu disse à agência Lusa que saiu desolado de uma reunião com o ministro das Infraestruturas, já que este terá anunciado como próxima obra para o IP3 o troço que menos necessita de intervenção.

"O ministro [João Galamba] disse que a grande obra que vão fazer agora no IP3 é a que menos falta faz, que é entre Viseu e Treixedo. E nós queremos obra onde, de facto, ela é mais fundamental", afirmou o social-democrata Fernando Ruas.

Ainda de acordo com João Azevedo, "na semana passada, foi assinada a portaria de encargos orçamentais, que permite que esta obra seja lançada nos próximos meses, poucos, para que se concretize um sonho que os viseenses esperam há muito".

O deputado referiu ainda que a obra "será feita por fases para viabilizar um tráfego com mais qualidade, com mais segurança e com mais capacidade de resposta naquilo que são as necessidades daqueles que utilizam esta estrada".

"Em 2018, a Comunidade Viseu Dão Lafões decidiu que esta seria a melhor solução, o traçado entre Viseu e Coimbra teria cerca de 85% de perfil de autoestrada, com duas vias de cada lado, sem portagens", lembrou.

Ou seja, "cerca de 11% a 12% fosse num traçado de dois/um, duas vias de um lado e uma do outro, e cerca de 3% do traçado tivesse uma via de um lado e uma do outro e tem a ver com as pontes e os viadutos".

O socialista considerou ainda "lamentável o senhor presidente da CIM Viseu Dão Lafões tentar utilizar uma boa notícia e passá-la a má notícia", depois de Fernando Ruas ter defendido que a obra inicia-se na zona que "necessita menos intervenção".

