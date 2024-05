Em comunicado, a empresa Metro do Porto esclarece que, de segunda-feira ao dia 30, no traçado da Avenida da Boavista entre as ruas de Azevedo Coutinho e de António Cardoso haverá mudança do trânsito rodoviário descendente para o lado sul, que, por seu turno, fica com apenas uma via ativa por sentido.

Além disto, ficam vedados os acessos da Boavista às ruas do Tenente Valadim e d'O Primeiro de Janeiro, bem como da Rua de Pedro Hispano à Boavista, sendo também cortado o cruzamento desta com a Rua de Azevedo Coutinho.

Esta intervenção acontece entre segunda e quarta-feira.

Numa última fase, que ocorre nos dias 29 e 30, no troço entre as ruas de Azevedo Coutinho e de António Bessa Leite, o trânsito ascendente é desviado para a parte norte da Avenida da Boavista, ficando somente uma via de circulação percorrível em cada sentido.

Em simultâneo, os acessos à Boavista pela Rua de Bessa Leite e à Rua de João Grave através da mesma avenida ficam impedidos durante as 21:00 e as 07:00, período em que as obras decorrerão.

Segundo a empresa, também no percurso entre as ruas do Grijó e de António Bessa Leite se vão verificar algumas afetações na via, pelo que o trânsito é igualmente mudado para o lado norte da Boavista, mantendo-se uma faixa de circulação por sentido.

Neste caso, porém, vai ser necessário efetuar o corte do cruzamento com a Rua do Grijó e no acesso às ruas de Dominguez Alvarez e de João Grave.

O Bus Rapid Transit (BRT, vulgo 'metrobus' do Porto) será um autocarro a hidrogénio verde que circulará em via dedicada na Avenida da Boavista e em convivência com os automóveis na Avenida Marechal Gomes da Costa, com serviço operado pela Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP).

O novo serviço da Metro do Porto ligará a Casa da Música à Praça do Império (em 12 minutos) e à Anémona (em 17) este ano.

