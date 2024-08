"Estabelecemos, sem reservas, confiança com parceiros internacionais, incluindo o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, antes beliscada pelo endividamento fora de padrões de transparência", afirmou Nyusi, no discurso de aceitação do título de "Doutor Honoris Causa em Filosofia de Relações Internacionais", outorgado hoje pela Universidade do Maláui.

O escândalo das dívidas ocultas remonta a 2013 e 2014, quando o então ministro das Finanças, Manuel Chang, agora condenado pela justiça norte-americana, aprovou, à revelia do parlamento, garantias estatais sobre os empréstimos da Proinducus, Ematum e MAM aos bancos Credit Suisse e VTB.

Descobertas em 2016, as dívidas foram estimadas em cerca de 2,7 mil milhões de dólares (cerca de 2,55 mil milhões de euros), de acordo com valores apresentados pelo Ministério Público moçambicano.

Segundo Filipe Nyusi, após o "endividamento fora de padrões de transparência", o país adotou diversas políticas para mobilização de "recursos adicionais e mais oportunidades para financiar o desenvolvimento de Moçambique".

A aposta em intensificar as relações de cooperação e amizade com outros estados permitiu ainda que o país fosse eleito por unanimidade membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, em janeiro de 2023, avançou Filipe Nyusi.

"Em 2015, quando fomos investidos no nosso primeiro mandato, comprometemo-nos em forjar relações de amizade, baseadas no respeito muito", declarou.

O Presidente moçambicano também agradeceu o apoio internacional no combate ao terrorismo na província de Cabo Delgado, norte do país, realçando a ajuda militar prestada pela Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) e pelo Ruanda.

Filipe Nyusi também destacou o incremento das relações com o Maláui, país da universidade que o outorgou o título de "Doutor Honoris Causa", como resultado da aposta na cooperação com os países vizinhos.

"Os malauianos não são vizinhos, os malauianos são irmãos, somos nós", declarou Nyusi, recebendo uma enorme salva de palmas da plateia.

O chefe de Estado moçambicano iniciou hoje uma visita de trabalho de dois dias ao Maláui, a convite do seu homólogo, Lazarus Chakwera, numa agenda que incluiu a sua presença na Feira Internacional Agrícola do Maláui.

Lazarus Chakwera recebeu a distinção de "Doutor Honoris Causa" pela Universidade Joaquim Chissano de Moçambique, no dia 15 deste mês, durante uma visita de trabalho a Maputo.

PMA // ANP

Lusa/Fim