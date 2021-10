Macau recebeu 629.085 visitantes em setembro, contra os 409.207 de agosto.

Se comparado com o período homólogo de 2020 o número de visitantes aumentou 40,1%.

A esmagadora maioria chegou do interior da China (583.056).

Desde o início do ano, Macau registou 5.755.528 de visitantes, quando em média entravam no território três milhões por mês, no período pré-pandémico.

Em todo o ano de 2019, Macau contabilizou quase 40 milhões de visitantes.

O Governo de Macau é um dos únicos territórios no mundo que continua a apostar numa política de casos zero de covid-19. Desde o início da pandemia, o território registou apenas 77 casos da doença.

A entrada em Macau, de fora da China continental, só não está vedada a residentes, e, mesmo esses, têm de fazer pelo menos 21 dias de quarentena obrigatória dentro de um quarto de hotel, mesmo que estejam vacinados e apresentem teste com resultado negativo.

