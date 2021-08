"No final do primeiro semestre de 2021, o número de assinantes que efetivamente utilizaram os serviços móveis aumentou 414.000, mais 3,4% em comparação com o mesmo semestre do ano anterior", indicou, em comunicado, a Anacom.

Este é o maior aumento registado desde 2010, altura em que se começou a recolher este indicador.

Os cartões ativos com utilização efetiva cresceram assim para 12,5 milhões até junho, uma evolução justificada pelos planos pós-pagos e híbridos, que representaram 62,9% dos acessos.

Por sua vez, os planos pré-pagos seguiram a tendência descendente verificada desde 2012, tendo recuado 0,1% no último ano.

Por quota, a Meo foi o prestador que apresentou a mais elevada no que se refere aos acessos móveis ativos com utilização efetiva (40,4%), seguida pela Vodafone (29,8%), NOS (26,7%) e a NOWO (18%).

A NOS tem a quota mais elevada de tráfego de internet em banda larga móvel (45,4%), seguida pela MEO (27,4%) e pela Vodafone (26,7%).

Na primeira metade do ano, o tráfego de voz móvel em minutos avançou 7%, face ao período homólogo, influenciado pela pandemia de covid-19.

"Estima-se que, caso esta não tivesse ocorrido, o tráfego médio de voz móvel por acesso teria aumentado 4,6% neste semestre face a igual período de 2020. Estima-se que o efeito da pandemia durante os cinco trimestres em que se registou foi, em média, mais de 11,8% por trimestre. A covid-19 terá também influenciado o tráfego com destino a redes internacionais, que diminuiu 12,6%", apontou.

Entre janeiro e junho, o número de utilizadores efetivos do serviço móvel de acesso à internet fixou-se em oito milhões, uma progressão de 2% em comparação com o mesmo semestre de 2020, valor que "corresponde a uma penetração de cera de 78 por 100 habitantes, mais 1,5 pontos percentuais do que no primeiro semestre de 2020".

A subida é reflexo de um maior número de utilizadores do serviço de acesso à internet através do telemóvel (+1,3%) e do PC, 'tablet', 'pen' e 'router' (+11,9%).

O tráfego de acesso à internet em banda larga móvel, por seu turno, aumentou 24,6% neste período, devido ao número de utilizadores e à intensidade de utilização do serviço.

No período em análise, o tráfego médio mensal por utilizador ativo de internet móvel aumentou 23,7% face ao período homólogo.

Conforme adiantou o regulador, cada utilizador de banda larga móvel consumiu, em média, 5,5 gigabites (GB) por mês.

O tráfego médio mensal gerado através do PC, 'tablet', 'pen' e 'router' atingiu os 25,8 GB, mais 27,6%.

Apesar disto, Portugal é o país com menos consumo médio mensal de dados móveis, segundo um estudo da Opensignal, que analisou 65 países, citado pela Anacom.

No primeiro semestre, a penetração do serviço móvel situou-se em 170,4 por cada 100 habitantes, enquanto a de acessos móveis comercializados em pacote com serviços fixos foi de 48,1 por 100 habitantes.

Nos primeiros seis meses do ano, destacou-se ainda o tráfego de internet que cresceu 30,9% no 'roaming in' e 37,3% no 'roaming out'.

