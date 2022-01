"Durante o ano de 2021, verificou-se uma variação positiva de 85,1% do número de passageiros desembarcados em relação a 2020 e negativa de 30,5% em relação a 2019", lê-se numa publicação sobre transportes aéreos, divulgada hoje na página da internet do Serviço Regional de Estatística dos Açores (SREA).

Segundo o mesmo documento, em 2021, contabilizaram-se nos Açores mais de um milhão de passageiros desembarcados (1.184.895), quando em 2020, ano em que foi declarada a pandemia de covid-19, tinham sido registados pouco mais de 683 mil passageiros.

Foi nos passageiros provenientes de voos internacionais que se registou a maior subida de desembarques nos Açores, face a 2020, com um aumento de 96,5%.

Os passageiros provenientes de voos interilhas aumentaram 85,1% e os de voos territoriais (continente português e Madeira) 83,8%.

No entanto, em cerca de 1,2 milhões de passageiros desembarcados em 2021, mais de metade (606.232) viajou interilhas.

Provenientes do território nacional contaram-se 513.514 e os passageiros de voos internacionais somaram 62.150 (5,2% do total).

"Por ilha, em 2021, todas apresentam variações homólogas positivas, sendo que a que apresenta a maior variação é a Terceira, com 99,3%, e a menor variação é a de Santa Maria, com 57,1%", acrescenta o SREA.

Olhando apenas para o mês de dezembro de 2021, o número de passageiros desembarcados nos aeroportos dos Açores (94.026) foi mais do dobro do verificado no mesmo mês em 2020 (37.730), mas ficou ligeiramente abaixo do registado em 2019 (98.389).

"Os valores relativos aos passageiros desembarcados aproximaram-se do valor registado no mesmo mês de 2019 (-4,4%), aumentando, contudo, 149,2% face a dezembro 2020", lê-se na publicação do SREA.

O valor registado em dezembro de 2021 foi o terceiro mais elevado dos últimos cinco anos, superando não só o verificado em 2020, mas também o de 2017 (93.890).

Dos 94.026 passageiros desembarcados no último mês de 2021 nos Açores, 47.109 tiveram origem em outras regiões do território nacional, 41.762 em outras ilhas do arquipélago e apenas 5.155 em outros países.

