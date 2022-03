No ano anterior, os edifícios licenciados e os concluídos registaram um queda de 4,3% e um aumento de 3,8%, pela mesma ordem, refere o INE em comunicado.

Comparando com 2019, o aumento foi de 4,2% nos edifícios licenciados e de 8% nos edifícios concluídos, salienta.

Os edifícios licenciados, por sua vez, diminuíram em 4,7% no quarto trimestre do ano passado, para 5,6 mil, face a igual trimestre do ano anterior, destaca o INE.

No terceiro trimestre do ano passado, os edifícios licenciados registaram um acréscimo de 2,2%, enquanto no quarto trimestre do ano passado a queda foi de 6% face ao mesmo trimestre de 2019.

Quanto aos edifícios licenciados em construções novas, o INE refere que se reduziram em 0,5%, depois de terem apresentado um crescimento de 5,4% no terceiro trimestre do ano passado e registado uma variação nula face ao quarto trimestre de 2019.

O instituto refere ainda que o licenciamento para reabilitação diminuiu 11,7% no quarto trimestre do ano passado, (-5,4% no terceiro trimestre), refletindo uma queda de 18,3% relativamente ao quarto trimestre de 2019.

Já os edifícios concluídos denotaram um crescimento 2% (+5,5% no terceiro trimestre de 2021) e aumentaram 3,8% relativamente ao quarto trimestre de 2019, totalizando 3,9 mil edifícios.

Comparativamente com o trimestre anterior, o número de edifícios licenciados recuou 8,9% (-8,5% no terceiro trimestre do ano passado) e o número de edifícios concluídos aumentou 1,3% (+4,1% no terceiro trimestre de 2021), salienta o INE.

JS // MSF

Lusa/Fim