De acordo com o estudo Indicadores Estatísticos do Mercado das Comunicações Eletrónicas em Cabo Verde, relativo ao quarto trimestre de 2020, consultado hoje pela Lusa, o país tinha no final do ano passado 57.668 assinantes do denominado Serviço de Telefonia Fixa, correspondendo a uma taxa de 10 acessos por 100 habitantes, um aumento de 0,3% face a dezembro de 2019.

O ligeiro aumento de assinantes não acompanhou a evolução do tráfego de voz originado na rede fixa, que voltou a cair para mínimos de pouco mais de 47,5 milhões de minutos, menos 25% face a 2019.

Em sentido contrário, o serviço de acesso à banda larga fixa, incluindo fibra ótica, chegou no final de 2020 a 24.839 assinantes, representando, segundo a ARME, um aumento de 9% só de setembro a dezembro, e de 22,6% quando comparado com o final de 2019.

Já o Serviço de Televisão por Assinatura (STA), prestado por dois operadores licenciados em Cabo Verde, um através de IPTV e outro de DVB-T, codificado, continua a ser de acesso residual.

No final do quarto trimestre de 2020, o STA contava com 8.268 assinantes, uma quebra de 20% em relação ao período homologo de 2019, com uma taxa de penetração de apenas 1,4%.

PVJ // VM

Lusa/Fim