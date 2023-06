Novo Banco anuncia reembolso antecipado no valor de 193,6 ME da emissão de 'Tier 2'

O Novo Banco anunciou hoje que decidiu avançar com o reembolso antecipado do nominal remanescente da emissão de fundos próprios de nível 2 ('Tier 2') no valor de 193,6 milhões de euros, com efeitos a 06 de julho.