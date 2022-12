As novas infraestruturas elétricas, no concelho de Arganil, no interior do distrito de Coimbra, abastecem cerca de 4.000 casas e duas dezenas de empresas.

Em comunicado enviado hoje à agência Lusa, a empresa de distribuição de eletricidade refere que, para esta obra, contou com o envolvimento de vários parceiros de negócio, para além de toda a estrutura interna envolvida na gestão e concretização deste projeto.

A nova subestação e respetiva rede de alta e média tensão, que servem "cerca de quatro mil clientes residenciais e 20 clientes empresariais", têm uma "potência instalada inicial de 20 MVA [megavolt-ampere]".

Além da nova subestação, sublinha ainda a distribuidora de eletricidade, foi "também construída a rede AT [de alta tensão], que alimenta a subestação e toda a nova rede MT [média tensão], que vai interligar à já existente".

A E-Redes dá ainda nota de que estas novas infraestruturas fazem parte da política de investimento e manutenção na rede elétrica, por parte da empresa, tendo como eixos principais a "melhoria no abastecimento de energia elétrica, o aumento da resiliência da rede, a renovação e reabilitação dos ativos, a automação e digitalização na gestão da rede, a par de medidas de otimização nas operações".

A E-Redes é a empresa do grupo EDP (Energias de Portugal) "responsável pela operação da rede de distribuição de energia elétrica em Portugal Continental, em baixa (BT), média (MT) e alta (AT) tensão".

LYFR // JEF

Lusa/Fim