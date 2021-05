"Inovador e pioneiro no mercado de comunicações nacional, o contrato, no valor de mais de 32 milhões de euros, tem a duração de 11 anos e pressupõe a construção de um novo parque eólico, bem como o fornecimento de 62 GWh [gigawatts/hora] anuais de eletricidade verde, o que vai permitir à Nos ter 40% da sua operação alimentada por energia verde já em 2023", referiu a empresa, na mesma nota.

A operadora indicou ainda que a "energia renovável fornecida anualmente à Nos através deste contrato é equivalente ao consumo médio de eletricidade de mais de 27 mil habitações e permite evitar, em média, a emissão de mais de 17 mil toneladas de CO2 por ano", o que equivale a 285 mil viagens de carro Lisboa-Porto, segundo o comunicado.

Segundo a Nos, estas parcerias "permitem o investimento em novos ativos renováveis, que reduzem a dependência de combustíveis fósseis e contribuem para a transição energética", garantindo que pretende ser um agente ativo nesta mudança.

Para a Nos, este acordo "representa um passo decisivo na implementação da sua estratégia de sustentabilidade, a qual estabelece metas ambiciosas, que têm como objetivo reduzir significativamente as emissões de carbono da operação própria, através da utilização crescente de energia de fontes renováveis".

Miguel Almeida, presidente executivo da Nos, citado na mesma nota, referiu que "este é um passo absolutamente pioneiro para um operador de telecomunicações em Portugal e será essencial para a concretização do compromisso assumido pela Nos, de alinhar os seus esforços de descarbonização com os objetivos do Acordo de Paris e com a meta de neutralidade carbónica do Pacto Ecológico Europeu", garantindo que a "mudança é urgente e requer o compromisso de todos".

"A EDP Comercial continua a reforçar a sua posição enquanto parceira das empresas para a transição energética. Este acordo com a Nos, realizado com a colaboração da EDP Renováveis, mostra não só a força do caminho que a EDP está a percorrer como grupo, mas também a sua capacidade para desenhar soluções à medida dos seus clientes que, como a Nos, fazem escolhas cada vez mais sustentáveis", disse, por sua vez, Vera Pinto Pereira, presidente da EDP Comercial.

