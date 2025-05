Relativamente à linha Azul, que também está condicionada entre as estações do Terreiro do Paço e Santa Apolónia, o Metropolitano prevê que a circulação também possa ser retomada "em breve".

A mesma fonte referiu ainda que foram reabertas as estações do Parque, Marquês de Pombal, Avenida e Picoas, que estavam encerradas desde as 17:30 face aos eventuais festejos do campeão nacional de futebol, "por razões de segurança e por indicação da PSP".

O empate a um golo no jogo realizado hoje entre Benfica e Sporting no Estádio da Luz acabou por adiar para a próxima semana a decisão sobre o vencedor do campeonao português.

FAC//APN

Lusa/Fim