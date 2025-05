Contactado pela Lusa, o subintendente da Polícia de Segurança Pública (PSP) Sérgio Soares fez o balanço da ação das autoridades, por ocasião do empate 1-1 no jogo entre os rivais lisboetas, que resultou na detenção de um adepto detido por tentativa de atropelamento a um agente policial.

Além desta situação, ocorrida na Avenida António Stromp, a PSP identificou ainda outros 10 adeptos, quatro por contraordenações, três por posse e manuseamento de artigos pirotécnicos e outro por posse de uma tarja ilegalmente.

Quatro outros foram identificados por ilícitos criminais, dois por agressões entre adeptos, um por ofensas a Assistente de Recinto Desportivo (ARD) e outro por injúrias a ARD.

O porta-voz da PSP deu ainda conta de dois indivíduos identificados, que foram impedidos de aceder ao Estádio da Luz, em Lisboa, um por ter uma taxa de alcoolemia superior à permitida por lei e outro por se ter recusado a ser submetido a este teste.

Questionado sobre o indivíduo intercetado no terreno de jogo, após o encontro, o responsável policial assegurou que está em vias de ser identificado.

Após a igualdade de hoje, Sporting e o Benfica seguem para a 34.ª e última jornada com os mesmos 79 pontos, sendo que os campeões nacionais têm vantagem no confronto direto com os rivais, bastando aos 'leões' não fazer pior na receção ao Vitória de Guimarães do que as 'águias' na visita ao Sporting de Braga.

JP // AO

Lusa/Fim