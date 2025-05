Gonçalo Ramos, que foi o único português na equipa titular do Paris Saint-Germain, marcou aos 49, 59, de penálti, e 65 minutos, depois do seu colega Senny Mayulu ter aberto o marcador, aos 44. O Montpellier reduziu por Tanguy Coulibaly, aos 64 minutos.

No jogo que uniu os extremos da tabela classificativa, o PSG, finalista da Liga dos Campeões que vinha de duas derrotas no campeonato, não deu hipóteses e passa a somar 81 pontos, enquanto o Montpellier, já confirmado na última posição, tem 16.

Marselha e Mónaco seguraram, respetivamente, a segunda e terceira posições, com triunfos frente ao Le Havre (2-1) e Lyon (2-0), do treinador Paulo Fonseca, e garantiram o apuramento para a fase de liga da Liga dos Campeões da próxima época, beneficiando dos deslizes dos principais opositores.

O Marselha alcançou um triunfo difícil em casa do Le Havre, atual 16.º, com 31 pontos, em lugar de play-off de permanência, mas manteve a segunda posição, com 62 pontos, a 19 do PSG, e com mais um do que o Mónaco, terceiro, com 61.

O Mónaco segurou o apuramento para a Liga dos Campeões a uma jornada do fim do campeonato com um triunfo por 2-0 na receção ao Lyon, de Paulo Fonseca, com golos do japonês Minamino, aos 62 minutos, e do suíço Denis Zakaria, aos 68.

A equipa de Adi Hutter somou o quinto jogo sem perder, com três vitórias e dois empates, e beneficiando dos reveses de outros candidatos à Liga dos Campeões, como Nice, Lille e Estrasburgo, detém agora uma vantagem inalcançável para os restantes.

O Lyon, que ocupa a sétima posição, com 54 pontos, e sofreu a terceira derrota nos últimos quatro jogos, viu ficar mais longe o apuramento para as provas da UEFA, uma vez que está a três pontos de Estrasburgo (sexto), Lille (quinto) e Nice (quarto).

Dois golos de Arnaud Kalimuendo deram ao Rennes, 11.º, com 41 pontos, a vitória por 2-0 sobre o Nice, quarto, com 57, que ficou assim irremediavelmente afastado de poder lutar por uma das vagas em aberto para a 'Champions' da próxima temporada.

O Angers, 13.º, com 33 pontos, venceu por 2-1 o Estrasburgo, sexto, com 57, que vinha de um ciclo de 12 jogos sem perder (nove vitórias e três empates), e que ficou afastado de poder lutar pelo acesso à Liga dos Campeões.

O Brest, atual oitavo classificado, com 50 pontos, venceu por 2-0 o Lille, que ficou assim afastado de lutar pelos lugares de acesso à Liga dos Campeões, com golos de Ludovic Ajorque, aos 42 minutos, e do maliano Kamory Doumbia, aos 64.

O 'aflito' Saint-Étienne venceu por 2-0 em casa do Reims, com golos de Florian Tardieu e Irwin Cardona, e mantém a esperança na permanência, adiada para a última jornada.

Os 'verts' seguem na 17.ª e penúltima posição, com 30 pontos, a um do Le Havre, 16.º, em lugar de play-off, e a três do Nantes, primeiro clube acima da linha virtual de permanência, que empatou 1-1 em Auxerre.

