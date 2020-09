O Access Bank pretende servir todos os segmentos de negócio e anuncia a abertura de uma rede de balcões com o objetivo de "estar presente em todas as províncias de Moçambique nos próximos dois anos".

Em Moçambique, o banco vai ser dirigido pelo português Marco Abalroado, 43 anos, administrador delegado com funções executivas, há 10 anos em Moçambique, onde passou pelo Moza Banco, contando ainda antes no currículo com funções exercidas nos portugueses Millennium BCP e Novo Banco.