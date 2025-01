"Hoje, o nosso povo hasteia o seu direito à legítima defesa constitucional da nossa democracia, das nossas instituições, da nossa Constituição e do nosso direito à paz, que é o direito ao futuro; por isso, a Venezuela está a exercer e legalmente todas as ações de legítima defesa interna e externa", disse durante um encontro, com parlamentares.

"E, podem ter a certeza de que sairemos de esta, melhor do que em todas as batalhas anteriores. Que teremos mais paz, mais recuperação, mais crescimento e mais força como país e conseguiremos a admiração dos povos do mundo", disse.

Sobre as detenções, explicou que durante o dia de ontem e nas primeiras horas da manhã de hoje "as capturas continuaram, porque uma cadeia leva a outra, uma informação leva a outra".

"Há boas informações para desmantelar o que estamos a desmantelar, uma agressão mercenária estrangeira financiada pelo governo cessante dos Estados Unidos.

O Presidente da Venezuela acusou a oposição de ter cometido vários erros, o maior deles de subestimar a moral e o poder dos venezuelanos, do chavismo.

A Venezuela realizou eleições presidenciais em 28 de julho de 2024, após as quais o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) atribuiu a vitória a Maduro, com pouco mais de 51% dos votos.

A oposição venezuelana afirma que Edmundo González Urrutia (que pediu asilo político a Espanha) obteve quase 70% dos votos.

A oposição e muitos países denunciaram uma fraude eleitoral e têm exigido que o CNE apresente as atas de votação para uma verificação independente, algo que o Conselho ainda não fez.

Em 02 de janeiro, as autoridades venezuelanas ofereceram uma recompensa de 100.000 dólares (cerca de 97,4 mil euros) por informações sobre o paradeiro de Urrutia.

Na semana passada, Maduro avisou que o poder presidencial no país "jamais cairá nas mãos de um fantoche da oligarquia e do imperialismo".

Na sexta-feira, o Governo venezuelano enviou 1.200 militares para todo o país para "garantir a paz" antes e durante a tomada de posse.

Nas últimas 72 horas, quinze conhecidos políticos opositores e ativistas venezuelanos foram detidos nas na Venezuela, entre eles o ex-candidato presidencial Enrique Márquez e o diretor da organização Espaço Público, denunciou hoje o Comité pela Liberdade dos Presos Políticos (CLPP).

