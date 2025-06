Estimativas dos Serviços Secretos norte-americanos referiam que o evento poderia atrair até 200 mil espetadores à capital norte-americana no sábado, para ver tanques, tropas e uma salva de 21 tiros.

Mas o público pareceu ficar muito aquém das previsões iniciais, com grandes espaços entre os espetadores perto do Monumento de Washington, rodeado por quase 30 quilómetros de vedações de alta segurança, num dia de tempo húmido e com ameaça de tempestades.

"Todos os outros países celebram as suas vitórias. Já era tempo de os Estados Unidos também celebrarem", declarou Trump, em breves comentários no final do desfile.

O Presidente chamou ao exército "a maior, mais temida e mais corajosa força que já pisou a face da Terra".

"O exército construiu um legado de coragem incomparável, sacrifício singular e glória imortal sem paralelo", acrescentou Trump.

O Presidente disse que os soldados norte-americanos "lutam, lutam, lutam e vencem, vencem, vencem" --- uma frase que costumava repetir durante a campanha, em 2024, após sobreviver a uma tentativa de assassínio.

Quase sete mil soldados e 128 tanques do exército participaram no primeiro grande desfile militar em Washington desde uma parada que marcou o fim da Guerra do Golfo, em 1999.

Tradicionalmente, os desfiles militares nos Estados Unidos eram realizados apenas para assinalar o fim de uma guerra e dar as boas-vindas aos que lutaram.

O desfile foi adicionado há apenas dois meses à comemoração há muito planeada do 250.º aniversário das forças armadas norte-americanas, em 14 de junho, data que coincide com o 79.º aniversário do chefe de Estado.

O custo da parada, estimado em cerca de 45 milhões de dólares (39,4 milhões de euros), também recebeu críticas.

Esse valor inclui o custo de reparação das ruas de Washington após a passagem de tanques de várias toneladas, que deverá rondar 16 milhões de dólares (14 milhões de euros).

O desfile mobilizou também cerca de 50 aeronaves militares, o que implicou restrições temporárias de tráfego em pontos da capital dos Estados Unidos e afetou partidas e chegadas no Aeroporto Nacional Ronald Reagan, em Washington.

Desde que anunciou a realização da parada, Trump tem sido acusado de agir como os líderes autoritários com os quais o Presidente afirma ter afinidade, como Vladimir Putin, da Rússia, Xi Jinping, da China, e Kim Jong-un, da Coreia do Norte.

O desfile durou aproximadamente uma hora e meia e foi dividido em eras: Guerra da Independência, Guerra Civil, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra da Coreia, Guerra do Vietname, Guerra do Golfo, Guerra Global contra o Terror, o Exército moderno e o futuro.

VQ (MYMM) // VQ

Lusa/Fim