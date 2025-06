"As secções de transportes e armazenagem e de alojamento e restauração [restaurantes e similares], apresentaram contributos mais relevantes", lê-se no boletim, em linha com a dependência do setor do turismo, motor da economia de Cabo Verde.

O índice de emprego cresceu, assim como o índice de remunerações brutas, que registou um aumento de 3,5% em termos homólogos.

Os dados fazem parte dos Indicadores de Atividade do Setor de Serviços (IASS), elaborados a partir de uma recolha direta de dados e cujos resultados medem variações em relação ao ano base de 2014.

