Em julho, este índice do INE relativo ao mercado nacional caiu 9,1% face ao mesmo mês do ano passado, mais do que a descida homóloga de 8,4% em junho, e no mercado externo registou uma redução de 13,9%, inferior à queda de 14,5% no mês anterior.

Por agrupamentos, a energia deu o contributo mais negativo para a variação do índice total, resultante da diminuição de 21%, superior à redução de 18,9% em junho.

Já os agrupamentos dos bens intermédios recuaram 9,6%, menos do que a descida de 11,1% no mês anterior, e o dos bens de investimento e os bens de consumo tiveram quedas de 11,2% e 5,7%, respetivamente, contra descidas de 13,6% e 2,9% em junho, pela mesma ordem.

Este ano, a maior queda do índice de volume de negócios na indústria do INE foi de 33,5%, registada em abril, e a segunda maior de 30,9%, em maio.

O emprego, as remunerações e as horas trabalhadas registaram reduções homólogas de 2,9%, 0,5% e 9,1%, contra descidas de 2,9% 2,3% e 9,3% em junho.

