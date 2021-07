"Houve consenso para se avançar com a discussão [sobre o salário mínimo] porque a situação está insustentável para os trabalhadores", disse Alexandre Munguambe, secretário-geral da Organização dos Trabalhadores de Moçambique-Central Sindical (OTM-CS).

Segundo o responsável, as perspetivas são de que o salário aumente, face à subida do custo de vida no país, influenciado pelo impacto do novo coronavírus.

"Analisámos a situação e chegámos à conclusão de que este é o nosso novo normal, ao qual temos de nos adaptar", afirmou Alexandre Munguambe.

O último reajuste de salários mínimos em Moçambique foi feito em 2019 com aumentos que variaram de 5% a 12%.

Os salários mínimos são tabelados em função de cada setor de atividade.

O valor mais baixo de 4.390 meticais (60 euros) corresponde ao setor de agricultura, pecuária, caça e silvicultura, enquanto o mais alto de 12.760,18 meticais (172 euros) cabe aos serviços financeiros, seguradoras e bancos.

O país tem um total acumulado de 878 mortes por covid-19 e 76.404 casos, dos quais 93% recuperados da doença.

