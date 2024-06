Num comunicado, a Agência de Gestão da Tesouraria e Dívida Pública (IGCP) deu conta da atualização, para o terceiro trimestre de 2024, do Programa de Financiamento da República Portuguesa.

Assim, referiu, de acordo com as estimativas mais recentes, "o montante das necessidades de financiamento líquidas do Estado situa-se em 7,4 mil milhões de euros, uma diminuição de 4,5 mil milhões de euros face à previsão do segundo trimestre de 2024".

Segundo a entidade, "as emissões de Obrigações do Tesouro (OT), excluindo operações de troca, estimam manter-se em 16,0 mil milhões de euros em 2024".

Já o financiamento líquido através de Bilhetes de Tesouro (BT) deverá registar um decréscimo, "de uma estimativa no segundo trimestre de 4,7 mil milhões de euros para 3,4 mil milhões de euros em 2024".

A instituição lembrou que, até ao final de maio, emitiu já 14 mil milhões de euros de OT, ou seja, 87% do objetivo de emissão anual deste instrumento.

Para o terceiro trimestre, o IGCP prevê emissões de OT através de leilões, sendo esperadas colocações de 1.000 a 1.250 milhões de euros por leilão.

No que diz respeito aos BT, o organismo prevê dois leilões, com montantes entre 750 milhões de euros e mil milhões de euros.

