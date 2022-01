Numa nota de imprensa lê-se que o Welectric, em https://welectric.pt/, é o novo nome do Watts On, plataforma de comunicação portuguesa dedicada às cidades inteligentes, sustentabilidade, mobilidade elétrica e energia".

"A nova marca aumenta o potencial de internacionalização do projeto, tornando clara a sua associação à transição energética, mobilidade sustentável e a uma forma moderna e eficiente de antecipar as cidades do futuro para o presente", refere.

Citado numa nota de imprensa, o diretor do Welectric, Adelino Dinis, explica que esta é uma mudança que se tem de "construir em conjunto, com determinação e sem excluir qualquer setor da sociedade".

"Na União Europeia, 75% das pessoas vivem em centros urbanos (65% em Portugal) e continua a ser urgente garantir-lhes melhor qualidade do ar, mobilidade mais eficiente e maior segurança", assinala Adelino Dinis.

Quando ao 'site' em inglês (welectric.news), "vai dedicar-se à mesma temática, com destaque particular para as empresas portuguesas que operam nestas áreas".

"Reparámos, desde o lançamento deste projeto, que Portugal tem um enorme potencial para exportar bens e serviços, assim como para servir de laboratório para experiências bem-sucedidas nesta transição em curso", explica o diretor, notando que o país tem "provas dadas nas áreas da organização das cidades, da produção de energia renovável e em áreas de grande inovação".

A este propósito aponta o "'hub' de hidrogénio verde que está a ser criado em Sines", defendendo ser "importante que leitores de outros países possam acompanhar estes projetos inspiradores".

Welectric é anunciado como "o 'site' dedicado às cidades inteligentes, à mobilidade elétrica e a um estilo de vida urbano, sustentável e mais feliz".

À agência Lusa, o presidente da direção do Museu do Caramulo, no concelho de Tondela (Viseu), esclareceu que foi feita "uma mudança de marca" e "lançada a plataforma internacional".

"O objetivo é potenciar empresas portuguesas nestas áreas, que precisam de visibilidade e comunicação no exterior", acrescentou Salvador Gouveia.

Entretanto, no dia 25, arrancam as "Welectric Talks", uma "série de entrevistas sobre energia, sustentabilidade e tecnologia".

Com as Edições Vintage, o Museu do Caramulo tem ainda, também em suporte digital, outro órgão de comunicação social, o Jornal dos Clássicos.

SR // SSS

Lusa/Fim