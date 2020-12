No meio de tudo isto, Moçambique acabou por ter melhores estatísticas na área da Saúde do que os países vizinhos no que à covid-19 diz respeito, mas o impacto económico foi duro.

O Banco Mundial estima que o país tenha perdido 120.000 empregos devido à pandemia e a crise económica que lhe está associada estão a agravar a insegurança alimentar - que já afetava de forma crónica cerca de 1,6 milhões de moçambicanos, segundo dados do Programa Alimentar Mundial (PAM).