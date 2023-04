De acordo com um relatório estatístico do Banco de Cabo Verde (BCV), a rede interbancária cabo-verdiana, denominada vinti4 e que envolve nomeadamente caixas automáticas (CA/ATM) e terminais de pagamento automático (TPA/POS), registou 33.938.040 operações em 2022, um crescimento de 18,2% face às 28707.252 operações em 2021, enquanto em 2020 foram registados 25.015.904 movimentos.

Em valor, o movimento global da rede vinti4 também aumentou, de 101 mil milhões de escudos (907 milhões de euros) em 2021 para 116,8 mil milhões (1.048 milhões de euros) em 2022.

Os pagamentos nos POS lideraram entre os movimentos, com mais de 24,6 milhões de operações, no valor total de 63,9 mil milhões de escudos (573,8 milhões de euros), seguidos dos levantamentos nas caixas ATM, com mais de oito milhões de operações no valor de quase 39,7 mil milhões de escudos (357 milhões de euros).

O vinti4 é gerido pela Sociedade Interbancária e Sistema de Pagamentos (SISP) e através da rede, pelo segundo ano, foi possível fazer depósitos nas máquinas ATM, com 4.710 operações registadas, o dobro do ano anterior, totalizando 64,5 milhões de escudos (580 mil euros).

A utilização de cartões internacionais acompanhou em 2022 a recuperação da procura turística por Cabo Verde, após a quebra provocada pela pandemia de covid-19, com mais de 1,9 milhões de operações -- movimentando globalmente 15,5 mil milhões de escudos (139 milhões de euros) -, contra 705 mil em 2021 e 527 mil em 2020.

De acordo com dados anteriores da SISP funcionavam no arquipélago no início de 2021 um total de 199 caixas ATM, uma quebra de 3% neste parque desde o início da pandemia, "essencialmente devido ao encerramento de estabelecimentos hoteleiros".

A ilha de Santiago representava então 52% do parque de caixas ATM em Cabo Verde.

PVJ // VM

Lusa/Fim