O boletim estatístico da agência reguladora cabo-verdiana indica que no mês passado os aeroportos cabo-verdianos receberam 2.656 aeronaves, um aumento de 6,1% comparativamente a julho de 2023, e em relação a junho deste ano, o aumento foi de 23,1%.

Relativamente aos passageiros, no mês passado os aeroportos cabo-verdianos movimentaram um total de 265.667, mais 15,5% do que em julho de 2023, e mais 34,4% se comparado com junho deste ano.

Quanto ao movimento de carga, cresceu 37,6% em julho último em termos homólogos, com um total de 103.710 quilos, sendo que a nível mensal aumentou 32,5%.

Em julho, a Agência de Aviação Civil de Cabo Verde registou ainda aumentos no movimento de correios, 29,1% em relação ao período homólogo e 9,2% a variação mensal.

Em 2023, os aeroportos de Cabo Verde melhoraram todos os indicadores de movimento, face ao ano anterior, de acordo com dados divulgados em fevereiro pela AAC.

No ano passado, o movimento de aeronaves cresceu 12%, totalizando 28.421 aterragens e descolagens, o movimento de carga cresceu 8,4% para 861 toneladas e o correio movimentado ascendeu a 387 toneladas.

O movimento internacional de passageiros bateu novo recorde em 2023, com mais de dois milhões de passagens (chegadas e partidas).

O arquipélago tem quatro aeroportos internacionais (Boa Vista, Praia, Sal e São Vicente) e três aeródromos (Fogo, Maio e São Nicolau).

