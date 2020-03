Mota-Engil prevê investir 200 a 250 ME este ano em "negócios menos cíclicos" A Mota-Engil prevê investir 200 a 250 milhões de euros e manter a carteira de encomendas acima dos 5.000 milhões de euros este ano, perspetivando um "volume de negócios robusto com foco na rendibilidade". economia Lusa economia/mota-engil-preve-investir-200-a-250-me-este_5e6a3d3007faa719515d7a99





"A margem EBITDA [indicador de rendibilidade] deverá permanecer em linha com níveis históricos", sendo o investimento de 200 a 250 milhões de euros "parcialmente financiado por adiantamentos" e "focado em negócios menos cíclicos e com uma geração de 'cash-flow' resiliente (não-E&C -- Engenharia e Construção)", avança a construtora numa apresentação dos resultados de 2019 e perspetivas para 2020 enviada à Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM).

Segundo adianta, o "investimento significativo" previsto "irá contribuir para a geração de 'cash-flow' estável proveniente de projetos de longo-prazo e com maior rendibilidade", designadamente a mineração, A&S (Ambiente e Serviços), energia e concessões.