Em comunicado hoje enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o grupo Mota-Engil precisa que "o novo contrato, no valor de cerca de 1,2 biliões de reais, tem por objeto a prestação de serviços de manutenção e reparação em unidades de produção marítimas, incluindo navios plataforma para extração de petróleo e gás, bem como o fornecimento de materiais, terá a duração de 50 meses e as atividades serão executadas ao largo da Bacia de Campos, no município do Rio de Janeiro".

"Com este contrato, a Mota-Engil continua a reforçar a sua presença no Brasil, nomeadamente junto de atuais clientes estratégicos, bem como vai incrementando a sua carteira de encomendas na região da América Latina", afirma a construtora no comunicado.

