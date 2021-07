"O Banco BPI, S.A. informa que a agência de 'rating' Moody's, na sequência da revisão da sua análise 'Advanced Loss Given Failure (LGF)' no âmbito da atualização recente da metodologia de 'rating', melhorou os 'ratings' do Banco BPI e da sua dívida sénior ordinária ("senior unsecured") de longo prazo de Baa3 para Baa2", pode ler-se no comunicado do BPI enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

O banco liderado por João Pedro Oliveira e Costa indicou ainda que "a perspetiva de evolução ('Outlook') do 'rating' do Banco BPI é Estável".

De acordo com o comunicado enviado à CMVM, o BPI informa também que a Moody's subiu "o 'rating' da dívida sénior não preferencial ("non-preferred") para classificação de investimento ("investment grade"), de Ba1 para Baa3, e o 'rating' da dívida de curto prazo, de "Prime-3" para "Prime-2"".

"A agência de 'rating' reafirmou o 'rating' Baa1 dos depósitos de longo prazo do Banco BPI e melhorou o respetivo 'outlook', de estável para positivo, alinhando com o 'outlook' do 'rating' de Portugal", pode ainda ler-se no texto.

