"A Perspetiva de Evolução ['outlook'] Negativa reflete as crescentes pressões sobre a adequação de capital da CFA e a posição de liquidez em resultado da pandemia do novo coronavírus", escrevem os peritos da Moody's, notando que "a rápida e abrangente propagação do vírus, a queda das condições da economia a nível mundial, a queda dos preços do petróleo e o declínio no preço dos ativos estão a criar um choque de crédito severo e extenso em muitos setores".

Estes choques "sem precedentes" refletem-se na qualidade do crédito da CFA, através "do aumento do risco de perdas, incluindo através de atrasos nos pagamentos dos empréstimos, já que os clientes enfrentam um choque económico muito severo devido à composição da carteira de empréstimos".