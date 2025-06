"Portugal é um país seguro, mas vale ouro preservar esse valor de Portugal como um dos países mais seguros do mundo", afirmou Luís Montenegro, no seu discurso na tomada de posse no Palácio Nacional da Ajuda.

O primeiro-ministro considerou que os eleitores, ao escolherem a proposta da AD (coligação PSD/CDS-PP), sufragaram uma política de diminuição de impostos sobre o trabalho e de premiar o mérito.

"Esse é também o espírito que impomos aos imigrantes que escolhem Portugal para viver e trabalhar. Terão de cumprir regras à entrada e na permanência no nosso país. Recebemos de braços abertos quem vem trabalhar, acrescentar, quem respeita a nossa cultura e os nossos hábitos de convivência social", disse, mas avisando que o incumprimento das regras terá consequências que podem ir até à expulsão.

Neste setor, assegurou que Governo irá insistir na criação de uma Unidade de Estrangeiros e Fronteiras na polícia (chumbada na anterior legislatura), de "efetivar os mecanismos de repatriamento e de aumentar a exigência na atribuição da nacionalidade portuguesa".

"Uma política migratória responsável, regulada e humanista, é um elemento fundamental ao sucesso económico e à estratégia de criação de riqueza. Como é, igualmente a segurança", insistiu, considerando que ter um país seguro é "um ativo económico" fundamental.

