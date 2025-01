O valor representa um aumento de 22% em comparação com o ano anterior, de acordo com dados divulgados no sábado pelo país asiático.

O aumento de turistas, indicam as estatísticas, deve-se sobretudo a uma subida de visitantes asiáticos, nomeadamente chineses, japoneses e taiwaneses.

A Mongólia está a promover o desenvolvimento do turismo sustentável para proteger os recursos naturais do país.

Criou o programa "Go Mongolia 2.0", centrado na promoção do turismo nas quatro estações do ano e no desenvolvimento regional do setor, lançando projetos de infraestruturas, como a construção de 4.440 quilómetros de estradas, a melhoria dos postos fronteiriços e novas ligações ferroviárias e aéreas entre regiões.

O Governo mongol sublinhou ainda a importância do planeamento de infraestruturas - como parques de campismo e rotas de viagem bem definidas - e da proteção de zonas sensíveis.

Desde 2019, um projeto de turismo sustentável apoiado pelo Banco Asiático de Desenvolvimento tem incidido na construção de infraestruturas e na gestão de resíduos em destinos chave, como o lago Khovsgol e o complexo natural de Onon Balzhin.

O setor do turismo gerou receitas recorde de 1,5 mil milhões de dólares (1,46 mil milhões de euros) em 2024, desempenhando um papel importante nos esforços da Mongólia para diversificar a economia historicamente dependente da mineração.

A administração do país designou os anos 2023-2028 como os "Anos de Visita à Mongólia", com o objetivo de atrair pelo menos um milhão de turistas por ano.

