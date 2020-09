Após cinco meses de estado de emergência, o país entrou em 07 de setembro na fase de estado de calamidade por tempo indeterminado, definindo a retoma faseada das atividades económicas no país.

A nova fase mantém, no geral, as restrições que o país adotou nos últimos cinco meses, com destaque para o uso obrigatório de máscara, limitações quanto a ajuntamentos e interdição de eventos em espaços de diversão.