"A Africa Oil & Power vai trazer investidores globais e decisores políticos no setor do petróleo e gás para a primeira Exposição e Conferência 'Mozambique Gas & Power', com o tema "Alavancando o Gás Natural Liquefeito: Construindo um Moçambique Próspero", lê-se numa nota enviada às redações.

Segundo a nota, o certame vai decorrer a 8 e 9 de março do próximo ano, sendo focado na diversificação da exploração, investimento, construção de capacidade local e dando primazia às mulheres através da Iniciativa Equalby30.