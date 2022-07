A intenção de Filipe Nyusi foi anunciada pela ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Verónica Macamo, em declarações após um encontro de cortesia entre o chefe de Estado moçambicano e o membro do 'bureau' político e diretor do gabinete da comissão dos Negócios Estrangeiros do Comité Central do Partido Comunista da China, Yang Jiechi.

"O Presidente falou da necessidade de apoio à reabilitação da Estrada Nacional n.º 1, que todos nós sabemos que liga o nosso país de lés a lés", declarou Verónica Macamo.

Na reunião, o chefe de Estado também abordou o interesse de contar com o financiamento chinês para a construção da sede da Assembleia da República, acrescentou Macamo.

Por outro lado, continuou, Filipe Nyusi elogiou a "liderança" do Presidente da China, Xi Jinping, no estreitamento das relações de cooperação e amizade entre os dois países.

As autoridades moçambicanas estimam em 750 milhões de dólares (718 milhões de euros) o montante necessário para a reabilitação e manutenção da Estrada Nacional n.º 1, que tem uma extensão de mais de 2.400 quilómetros e liga as três regiões do país, nomeadamente sul, centro e norte.

A Assembleia da República pretende construir uma cidade parlamentar na margem norte da baía de Maputo, com um novo hemiciclo e apartamentos para os deputados, cuja maioria vive em residências arrendadas, quando se deslocam à capital do país para sessões plenárias.

A China financiou nos últimos anos infraestruturas públicas de grande vulto em Moçambique, como a Estrada Circular de Maputo, Estádio Nacional do Zimpeto e um novo Aeroporto Internacional de Maputo.

PMA // LFS

Lusa/Fim