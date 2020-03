Moçambique prevê capturar nove mil toneladas na nova temporada de pesca O Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas (Mimaip) moçambicano anunciou hoje que prevê uma capturar de nove mil toneladas de pescado no próximo período pesqueiro, um número superior ao da última época que a meta se situava em cerca de oito mil toneladas. economia Lusa economia/mocambique-preve-capturar-nove-mil-toneladas-_5e6bbd4979a1b71956b3e10c





"O que o setor irá fazer, assim que começar a campanha de pesca, é uma avaliação real do que é a vantagem e efeito da veda [interdição] à pesca", disse a porta-voz do Mimaip, Felismina Antie, em conferência de imprensa.

De acordo com a dirigente, o aumento de captura deverá ser possível por conta do aumento do período de interdição, que aumentou de três para quatro meses, terminando a 31 de março.

O período visa uma "exploração sustentável" de recursos, permitindo que, a prazo, o pescador tenha maior rendimento e o ecossistema passe a ter a proteção necessária.

Durante a fase de interdição, as autoridades apreenderam três mil toneladas de camarão de superfície (até 15 metros) e seis mil toneladas de caranguejo.

Dados estatísticos indicam que Moçambique movimenta anualmente entre 70 e 100 milhões de euros anuais no setor da pesca.

Grande parte do pescado moçambicano tem como destino os mercados da União Europeia, especialmente Portugal e Espanha.

