"Para dinamizar as ações, devemos instruir a nossa Comissão Conjunta Permanente, paralisada desde 2012, a reiniciar as suas atividades, identificando formas práticas de impulsionar a nossa cooperação, incluindo através do incentivo ao setor privado dos dois países", declarou o Presidente moçambicano, Filipe Nyusi.

O chefe de Estado moçambicano falava na vila de Songo, na província de Tete, onde recebeu o seu homólogo do Maláui, Lazarus Chakwera, que efetuou hoje uma visita de trabalho a Moçambique.